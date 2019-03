Saes Getters, via libera all’OPA parziale

editato in: da

(Teleborsa) – Saes Getters ha deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale avente ad oggetto massime 3.900.000 azioni ordinarie, pari al 17,7% del capitale e al 26,6% delle azioni emesse.

L’OPA è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di azioni e non ha ad oggetto le azioni di risparmio. L’offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni e le azioni acquistate da Saes Getters non saranno oggetto di annullamento.

Qualora il numero di azioni portate in adesione all’OPA sia superiore al numero massimo di azioni oggetto dell’offerta, alle azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il metodo del “pro-rata”, secondo il quale la società acquisterà da tutti gli azionisti ordinari la stessa stessa proporzione delle azioni da essi apportate all’offerta.

L’offerente pagherà un corrispettivo di 23 euro per azione.