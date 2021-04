SAES Getters, CdA conferma Massimo della Porta presidente e Giulio Canale vice presidente

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di SAES Getters, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha approvato il bilancio 2020 e un dividendo di 0,4 euro per azione ordinaria e di 0,424378 euro per azione di risparmio.

I soci hanno deliberato di fissare in dieci il numero dei componenti del CdA, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Sono stati nominati amministratori, sulla base dell’unica lista pervenuta e che è stata presentata dal socio di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A., Massimo della Porta, Giulio Canale, Francesca Corberi, Alessandra della Porta, Luigi Lorenzo della Porta, Adriano De Maio, Andrea Dogliotti, Gaudiana Giusti, Stefano Proverbio e Luciana Rovelli.

Massimo della Porta è stato nominato dal CdA Presidente e Group Chief Executive Officer e Giulio Canale Vice Presidente, Amministratore Delegato, Deputy Chief Executive Officer e Chief Financial Officer.

L’assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione con voto vincolante e deliberato in merito all’adeguamento dei compensi per i revisori. Il nuovo consiglio di amministrazione ha inoltre determinato i membri e i compensi del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, del Comitato Remunerazione e Nomine e dell’Organismo di Vigilanza.