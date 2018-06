SAES cede il business della purificazione dei gas

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo SAES si focalizza sul core business. La società ha annunciato il closing dell’operazione di cessione alla società statunitense Entegris, Inc. del business della purificazione dei gas (Systems for Gas Purification & Handling) afferente alla Business Unit Industrial Applications di SAES, che opera principalmente attraverso la consociata statunitense SAES Pure Gas, Inc.

In base all’accordo iniziale, sottoscritto in data 7 giugno 2018, oggetto della cessione sono la consociata statunitense SPG e la struttura commerciale della controllata SAES Getters (Nanjing) Co., Ltd. che fornisce supporto a SPG per le vendite sul mercato asiatico.

Il prezzo di cessione è pari a 355 milioni di dollari, a cui si aggiunge un aggiustamento negativo, pari a -0,8 milioni di dollari, calcolato sulla base del valore stimato di working capital alla data del closing e che sarà rivisto sulla base dei valori contabili effettivi rilevati a seguito di specifico audit. Il prezzo netto finale è quindi pari a 354,2 milioni di dollari, pari a circa 304,1 milioni di euro, se convertiti al cambio odierno. Tale prezzo, confrontato con il valore contabile stimato alla data del closing degli asset netti oggetto della cessione (42,2 milioni di euro), comporterà una plusvalenza pari a circa 261,9 milioni di euro, da cui vanno dedotti i costi legati all’operazione (soprattutto spese legali, di consulenza, per incentivi e fees), stimati in circa 31,5 milioni di euro. La plusvalenza netta del Gruppo SAES è pertanto prevista nell’intorno di 230,4 milioni di euro.