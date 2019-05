Sace Simest lancia Graduate Program a favore dei giovani talenti

editato in: da

(Teleborsa) – Sace Simest (Gruppo CDP) lancia una nuova iniziativa a favore della formazione dei giovani. Si tratta di Graduate Program, un’esperienza di un anno e mezzo di formazione e lavoro in job rotation all’interno degli uffici del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP. È questo il percorso previsto dall’iniziativa rivolta ai giovani talenti specializzati in economia e finanza.

Cosa offre? Sono 8 le posizioni aperte riservate a laureati di massimo 27 anni con un brillante percorso accademico in discipline economico-scientifiche per realizzare un’esperienza all’interno di una delle diverse aree – tra Business, Rischi, Amministrazione e Finanza – della Società specializzata in servizi assicurativi e finanziari per sostenere le imprese italiane sui mercati esteri.

Nello specifico, il percorso di sviluppo del SACE SIMEST Graduate Program prenderà il via a luglio 2019 con un vero e proprio contratto a tempo determinato di 12 mesi, periodo dedicato all’apprendimento di soft & technical skills con il supporto costante di un tutor di riferimento. Alla fine di questo periodo e a seguito di una valutazione, gli 8 ragazzi potranno firmare, già durante il Graduate Program, un contratto a tempo indeterminato.