SACE, Simest e Deutsche Bank al fianco delle PMI per sviluppo Ghana

(Teleborsa) – Il Ghana si affida alle aziende italiane per portare avanti progetti di trattamento e fornitura delle acque e progetti di riqualificazione urbana, grazie al sostegno finanziario offerto da SACE, Simest e Dutsche Bank, attraverso due pacchetti del valore complessivo di 150 milioni di euro. I finanziamenti andranno a beneficio dei progetti portati avanti da due aziende, Lesico Infrastructures e Contracta Costruzioni, in qualità di capofila di una filiera di oltre 40 PMI italiane, operanti in vari settori, dalla meccanica strumentale alle costruzioni, dagli apparecchi elettrici ai prodotti in metallo

L’iniziativa è parte di un progetto più ampio di sviluppo del Paese per rafforzarne l’economia e creare nuove opportunità di lavoro. Ne fanno parte il progetto di ammodernamento dell’impianto di trattamento delle acque di Agordome, la costruzione di collegamenti idrici ed il progetto per il nuovo mercato coperto a Takoradi.

Queste iniziative saranno sostenute da due pacchetti finanziari, erogati da Deutsche Bank e parzialmente garantiti da SACE, che beneficiano anche del Contributo export di SIMEST tramite la stabilizzazione del tasso del finanziamento al CIRR. Le tre realtà vantano una consolidata esperienza di collaborazione nel sostegno di progetti infrastrutturali in Ghana: il finanziamento al progetto dell’Università dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile a Somanya, l’ammodernamento dei dipartimenti di neonatologia e pediatria di quattro ospedali realizzato dal Gruppo Contracta, il sostegno di Deutsche Bank a vari progetti di sviluppo delle infrastrutture in Ghana.

“Siamo orgogliosi di far parte di questi due grandi progetti frutto della collaborazione e sinergia con Deutsche Bank e il Governo ghanese”, ha dichiarato Dario Liguti, Chief Underwriting Officer of SACE, ricordando che il Paese è “strategico” per SACE ed una testimonianza del successo del Made in Italy.

Werner Schmidt, Global Head of Structured Trade Export Finance (STEF) di Deutsche Bank, ha ricordato che la banca ha una “presenza di lunga data in Africa” ed ha ribadito “l’impegno a sostenere progetti infrastrutturali che abbiano un impatto positivo sulle comunità e che contribuiscano alla crescita economica nel lungo periodo”.

Eyal Leshamn, CEO di Lesico, ha parlato di questa iniziativa come di un “tassello importante che ci posiziona in primo piano nel settore della progettazione idrica e ambientale” e “permetterà di aprirci a un nuovo mercato nel quale le nostre capacità e competenze saranno in sinergia con il know-how nell’ambito della fornitura, della produzione e dell’ingegneria dell’Italia”.

Il progetto di 96 milioni per le rete idrica

Il primo pacchetto di 96 milioni di euro, di cui una tranche di 84 milioni assicurata da SACE, è destinato all’ammodernamento ed espansione dell’impianto di trattamento delle acque di Agordome e alla costruzione di linee di trasmissione idrica che collegheranno le cittadine di Agordome, Sogakope, Anloga e Keta, in Ghana.

Un progetto realizzato da Lesico insieme a 16 PMI italiane, con l’obiettivo di migliorare le condizioni idriche e igienico-sanitarie nella Regione dove il sistema di approvvigionamento idrico esistente è oggi limitato al pompaggio di acqua dai pozzi locali.Il progetto consentirà di soddisfare il fabbisogno idrico di oltre 400 mila residenti nelle comunità di Keta, Anloga e distretti Tongu.

Per l’operazione hanno partecipato Bluebird Finance & Projects come financial advisor di Lesico Group e AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH come co-lender.

Il progetto di 53 milioni per il mercato di Takoradi

L’altro pacchetto finanziario è pari a 53 milioni di euro, di cui una tranche di 37 milioni assicurata da SACE e con l’intervento di SIMEST tramite la stabilizzazione del tasso del finanziamento al CIRR, per il rifacimento del mercato coperto di Sekondi-Takoradi, capoluogo e più popolosa città della Regione Occidentale del Paese.

Costruito negli anni ’60, il mercato è la più grande struttura commerciale nella Regione Occidentale del Ghana, con un ruolo centrale nello sviluppo del territorio. Nel corso degli anni, la mancata manutenzione e il numero crescente di commercianti e visitatori ha congestionato e portato in rovina le strutture esistenti.

Il nuovo mercato, la cui realizzazione è stata affidata a Contracta Italia, insieme a 25 PMI italiane, comprenderà oltre 2.400 negozi, ristoranti e punti ristoro, aree di smistamento, banchine per la raccolta differenziata, uffici amministrativi e strutture pubbliche, tra cui una stazione di polizia, una stazione dei vigili del fuoco, un ufficio postale e una clinica.