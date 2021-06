SACE rafforza partnership con Consiglio Nazionale dei Commercialisti

editato in: da

(Teleborsa) – SACE ha esteso la partnership con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), siglata nel 2015 e già ampliata nel 2019, siglando un nuovo accordo che punta ad aggiungere iniziative di formazione e tavoli di lavoro congiunti. L’accordo è stato firmato da Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE, e da Massimo Miani, Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Al centro della nuova iniziativa vi sono nuove iniziative formative attraverso l’hub SACE Education dedicate ai Commercialisti interessati a prestare la propria consulenza ad imprese, soprattutto PMI, che intendono far crescere il proprio business in Italia e all’Estero. Saranno rafforzate quindi le competenze in materia di export ed internazionalizzazione ma anche quelle per il mercato domestico. Focus su tematiche quali la crescita sostenibile, la gestione del rischio aziendale e le strategie di internazionalizzazione.

L’accordo prevede anche tavoli di lavoro congiunti, anche a livello locale, ai quali potranno partecipare Professionisti e PMI clienti, facilitando così il contatto con la Rete di SACE, presente in tutta Italia con 14 uffici attivi sul territorio.

“Siamo lieti di rinnovare e ampliare oggi una partnership di successo, che ci permette di sostenere da vicino un maggior numero di PMI interessate, dopo un anno particolarmente complesso, a sfruttare a pieno le opportunità dell’export e l’internazionalizzazione per ripartire e crescere”, ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE, ricordando che la mission di SACE è di essere al fianco delle aziende italiane.

“Quello dell’internazionalizzazione è un settore sul quale abbiamo molto investito in questi anni. In questo ambito la collaborazione con SACE è per noi un elemento strategico importante, una collaborazione che non a caso ampliamo ulteriormente con l’intesa siglata oggi”, ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.