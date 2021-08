SACE, prima borsa di studio Women in Export per giovani donne imprenditrici e neolaureate

editato in: da

(Teleborsa) – Investire nel capitale intellettuale del nostro Paese per supportarne lo sviluppo economico, digitale e infrastrutturale, riducendo i gap generazionali e di genere. Con questo obiettivo SACE Academy, attraverso l’hub formativo a sostegno di imprese, professionisti e giovani talenti, SACE Education, rafforza il proprio impegno a supporto delle giovani donne, professioniste e neolaureate e finanzia una borsa di studio tutta al femminile per il Corso Executive “NEXT Generation EU e QFP 2021-2027. Misure, politiche, strumenti attuativi europei e nazionali per amministrazioni e imprese”, organizzato dalla LUISS School of Government.

Si parte a ottobre e la borsa di studio coprirà l’importo totale della quota di iscrizione al Corso, che punta alla formazione di profili professionali capaci di cogliere le opportunità di sviluppo per il nostro Paese del pacchetto Next Generation EU varato dalla Commissione Europea nel 2020 e approfondire gli strumenti operativi introdotti per il nuovo periodo di programmazione 2021/2027. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto.

Il programma formativo del Corso sarà arricchito da interventi dei manager di SACE che si focalizzeranno sul ruolo delle Export Credit Agencies a supporto dei piani nazionali di ripresa e resilienza, gli impatti del PNRR sull’economia italiana, la transizione ecologica tra finanza sostenibile e Green Deal, PNRR e strumenti pubblici a supporto delle imprese per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali.