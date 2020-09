SACE presenta “Open (again)”: analisi delle tendenze e sfide dell’export tricolore

editato in: da

(Teleborsa) – L’export, motore dell’economia italiana e ricchezza delle eccellenze del Made in Italy, è al centro del tradizionale rapporto annuale di SACE, società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale.

Sarà presentata giovedì 10 settembre 2020 la XIV edizione del Rapporto Export, intitolata “Open (again) – Una ripartenza all’insegna dell’export”. Il consueto appuntamento annuale su previsioni e trend dell’export italiano, esaminerà le dinamiche del commercio estero per settori e Paesi, dall’anno in corso fino al 2023.

Dopo un 2019 chiuso all’insegna delle incertezze, tra PIL e commercio in caduta, escalation protezionistica e tensioni geopolitiche, l’analisi prenderà in considerazione le conseguenze della pandemia Covid-19, per comprendere quali saranno le prospettive per l’export italiano, come ripartire e verso quali paesi dirigersi in termini di export.

L’evento in versione digitale sarà aperto su registrazione. Intervengono il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ed il Presidente di SACE Rodolfo Errore.

Il Chief Economist di SACE Alessandro Terzulli toccherà i punti salienti del Rapporto Export, seguirà un talk di confronto con Oscar Farinetti, Fondatore di Eataly, Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo e Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE. Concluderà Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.