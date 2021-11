SACE partecipa a 4Weeks4Inclusion con uno show cooking all’insegna dell’inclusione

(Teleborsa) – “Indovina chi viene a cena? La ricetta dell’inclusione” è il tema di uno show cooking organizzato da SACE presso gli spazi di Eataly a Roma, nell’ambito delle iniziative della 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona dedicata alla Diversity&Inclusion organizzata da TIM, alla quale partecipano oltre 200 aziende.

L’iniziativa sarà trasmessa live su Youtube il giorno 16 novembre alle ore 16 e vedrà come protagonisti anche i rappresentanti di altre cinque aziende.

Sarà un’occasione unica per promuovere le pari opportunità in azienda e nella vita di tutti i giorni – contro ogni tipo di discriminazione di genere, cultura, disabilità, età, orientamento affettivo, identità di genere – attraverso una ricetta realizzata dalla Responsabile delle Risorse Umane di SACE, Lavinia Lenti, assieme a Riccardo Basso Gestore delle Diversità di Banca d’Italia-Eurosistema, Costanza Citrini Responsabile HR e Talent Development di Studio Chiomenti, Laura Liguori Diversity Ambassador Lead e HR Business Partner di Oracle Italia, Elena Marchetto Responsabile Relazioni Istituzionali di Fastweb e Cristina Zanuzzi Responsabile Diversity and Inclusion Enel Italia. A guidare i partecipanti ci sarà la giovane chef abruzzese Sarah Cicolini.

“Sta finalmente maturando la convinzione che la diversità sia sinonimo di ricchezza e gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu legati alla Gender Equality e alla Riduzione delle Disuguaglianze non lasciano dubbi in questo senso”, ha dichiarato Lavinia Lenti, Responsabile Risorse Umane di SACE, rinnovando l’impegno del Gruppo volto a “creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo, a vantaggio non solo del benessere delle nostre persone e di una cultura aziendale che non lasci indietro nessuno, ma anche della nostra crescita”.

Nell’ottobre 2020 l’azienda guidata da Pierfrancesco Latini ha varato una Policy Diversity & Inclusion, che si concretizza in una serie di azioni volte a valorizzare tutte le dimensioni della diversità (parità di genere, inclusione LGBT+, supporto alla genitorialità, incontro generazionale e interculturale, integrazione dei colleghi con disabilità). Azioni che si concretizzano in strumenti di welfare e work life balance, progetti di reverse-mentoring intergenerazionale, supporto psicologico, incontri di informazione e sensibilizzazione.

Nel 2021, inoltre, è nata la prima Community aziendale dedicata ai temi della Diversity & Inclusion: un gruppo di colleghe e colleghi che volontariamente si sono uniti per diffondere e irradiare in azienda una cultura inclusiva, attraverso la condivisione di idee e proposte di azione.

Inoltre, SACE partecipa da diversi anni ad alleanze di imprese impegnate per la valorizzazione delle diversità, come Valore D e Parks – Liberi e uguali, per condividere best practice e costruire insieme ad altre aziende paradigmi di lavoro solidali e inclusivi. Quest’anno, il Gruppo sostiene l’adesione di 30 colleghe under 35 a Young Women Network, principale network italiano di giovani professioniste dedicato all’empowerment femminile, e in collaborazione con l’Associazione EDGE, promuove la seconda tranche dello studio realizzato dal think tank di giovani ricercatori di Tortuga, sulla relazione tra inclusività, in particolare LGBT+, e lo sviluppo economico locale.