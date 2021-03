SACE, Latini: “Al fianco delle imprese con 47 miliardi di risorse mobilitate nel 2020”

editato in: da

(Teleborsa) – “Non ci sarà un vero rilancio” dell’economia italiana “senza la piena valorizzazione delle nostre eccellenze settoriali e della nostra capacità di export, elemento centrale della missione di SACE”. Così l’’Amministratore Delegato di SACE, Pierfrancesco Latini, all’evento di presentazione della Risk Map 2021 di SACE.

Nel 2020 – ha spiegato – sono state mobilitate risorse per circa 25 miliardi di euro per l’export e l’internazionalizzazione e per circa 22 miliardi in finanziamenti garantiti attraverso lo strumento di Garanzia Italia. Un intervento di di oltre 47 miliardi di euro a supporto delle imprese, “un risultato straordinario, in crescita nonostante il contesto avverso”, ha affermato Latini, citando anche “le tante nuove sfide che ci sono state affidate nell’ambito di un nuovo mandato”.

Il nuovo Piano Industriale “ormai in rampa di lancio” – ha sottolineato l’Ad – consentirà di proiettare SACE nel prossimo futuro e si concentrerà su “lungo tre direttrici: la prima, un maggior sostegno alle esportazioni, grazie a un sistema evoluto di coassicurazione fra SACE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; la seconda, il consolidamento di una nuova operatività a supporto del mercato domestico, in una logica più strutturale e di lungo periodo; la terza, trasversale rispetto alle altre, di supporto alla sostenibilità, attraverso le risorse del Green New Deal, un’operatività entrata nel vivo con successo”.

“Rivolgo un invito sincero a tutte le imprese a bussare alla porta di SACE e a utilizzare tutti gli strumenti che mettiamo a disposizione, come ad esempio la Mappa dei Rischi che abbiamo presentato oggi”, ha concluso.