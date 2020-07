SACE lancia la Italy Map: mappa interattiva per monitorare andamento export

editato in: da

(Teleborsa) – L’export è uno dei settori di punta della nostra economia, per questo monitorarne l’andamento – flussi e tendenze – rapìpresenta uno strumento importantissimo per le imprese italiane desiderose di espandersi all’estero. E così SACE, che insieme alla Simest costituisce il Polo dell’export, ha predisposto la Italy Map: una mappa interattiva che verrà aggiornata trimestralmente per consentirà di monitorare l’export, i settori di punta ed i principali Paesi di destinazione di ogni singola provincia italiana.

Un nuovo strumento per le imprese italiane, in particolare PMI, e per tutti gli stakeholder interessati a rimanere sempre aggiornati sull’export.

Consultare la Italy Map è semplice: basta cliccare sul link alla mappa dal sito di SACE e si potrà accedere alla cartina dell’Italia, selezionare la Regione interessata per avere la preview della scheda con alcuni semplici indicatori (popolazione, PIL, imprese attive, PMI, Operatori del commercio estero). Con un altro click si accederà alle informazioni più dettagliate riguardanti valore dell’export, settori di punta e performance storiche dell’export regionale e scendere ancor più nel dettaglio ai dati relativi alle singole Province, grazie alla rielaborazione dei dati Istat efettuata dall’Ufficio Studi di SACE.

A tutto questo si affiancano le informazioni pratiche relative a SACE, ad esempio l’operatività nelle Regioni, i contatti utili legati alla presenza su territorio, la sezione eventi ed una serie di contenuti interessanti, fra cui le case history delle aziende.

La Italy Map si aggiunge alla Risk&Export Map, altro importante strumento interattivo dell’Ufficio studi di SACE a supporto delle strategie delle imprese, che fornisce un set di informazioni utili a evidenziare, in modo chiaro e immediato, le opportunità e i profili di rischi per le imprese che esportano o si internazionalizzano in 200 mercati nel mondo.