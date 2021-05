SACE, Export Champion Program: alla scoperta dei Paesi del Golfo

editato in: da

(Teleborsa) – Sei sessioni con focus sui Paesi del Golfo con un approccio operativo e pratico: è l’Export Champion Program, un percorso formativo a misura di impresa, progettato da SACE in collaborazione con la Luiss Business School. Dopo il successo della prima edizione sugli Emirati Arabi Uniti alla quale hanno partecipato oltre 80 Pmi, la seconda vede allargare l’area oggetto di approfondimento con una novità: una piattaforma digitale dove seguire i webinar, scaricare contenuti digitali, confrontarsi con relatori e partecipanti e costruire la propria vetrina aziendale.



Un’iniziativa che guarda al futuro e alla ripresa: i Paesi del Golfo rappresentano, infatti, un mercato ricco di opportunità per il Made in Italy in svariati settori: dal food al tessile, dalle infrastrutture all’energetico, fino al turismo e al gioiello. Non solo: l’assegnazione a Dubai dell’Expo 2020, la prima esposizione universale che si svolge in Medio Oriente, ha portato ottime aspettative di crescita in termini di investimenti. Infatti, il progetto si concluderà con un evento dedicato che sarà trasmesso in diretta streaming dalla sede LUISS di Roma e che vedrà la partecipazione del Commissariato Italia a Expo 2020 Dubai.

L’iniziativa – chiarisce la nota – si inserisce nell’ambito delle attività della nuova SACE Academy attorno a cui ruota la formazione accademica di SACE erogata in collaborazione con alcune delle principali università italiane. L’obiettivo principale del corso, con certificazione finale, è affiancare le aziende interessate ad operare in questa area geografica – della quale fanno parte Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein, EAU, Kuwait, Qatar e Oman – rafforzando le competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di export e internazionalizzazione. Ma anche quello di rafforzare la conoscenza degli strumenti assicurativo-finanziari di SACE per operare in maniera sicura e solida e promuovere sinergie di filiera tra le imprese partecipanti anche nell’ambito di operazioni presidiate da SACE.

PREPARATI AL FUTURO – “Il nostro obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese italiane fornendo loro gli strumenti giusti perché una strategia internazionale non si può improvvisare: l’approccio ai mercati esteri deve essere strutturato, consapevole e ben articolato, ed è per questo che la formazione diventa un asset fondamentale. – ha dichiarato Rodolfo Errore, Presidente di SACE – Sono numerose le iniziative messe in campo da SACE Education che vanno in questa direzione. Una tra queste è proprio l’Export Champion Program, frutto della proficua collaborazione con l’Università Luiss, a seguito del successo della prima edizione dello scorso anno”.

Prestigioso il parterre di una iniziativa di ampio respiro che unisce le Ambasciate di ben sette Paesi del Golfo che approfondiranno direttamente il focus su ogni singolo Paese, con il blessing istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che vede la partecipazione di Liborio Stellino, Direttore Centrale per l’internazionalizzazione economica e Vice Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI. Atteso anche l’intervento di Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai. Per SACE, dopo i saluti istituzionali di Rodolfo Errore, Presidente di SACE, partecipano a questa edizione Alessandro Terzulli, Chief Economist e l’Ufficio Studi, Michal Ron, Chief International Officer SACE e Presidente Berne Union e l’Ufficio di Dubai con Maurizio d’Andria, Responsabile dell’Area MENA e Pierluigi Ciabattoni Relationship Manager dell’Area MENA. Le sessioni formative saranno moderate da Mariangela Siciliano, Head of Education di SACE, che ha curato il coordinamento didattico del corso.