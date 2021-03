SACE, Errore: “Il 2021 anno di ripresa. Impiego risorse sia efficiente”

editato in: da

(Teleborsa) – La “Risk Map 2021” di SACE ha una “valenza particolare” perché mette in luce, da un lato, i rischi ma anche le opportunità ed i fattori della ripartenza. E’ quanto ha spiegato il Presidente di SACE Rodolfo Errore, all’evento di presentazione del rapporto sulle tendenze dell’economia e dell’export, ricordando che

“Il 2021 si prospetta come un anno di transizione per l’uscita dalla crisi”, ha sottolineato Errore, aggiungendo che le risorse europee, che rappresentano debito comune, dovranno essere mirate a investimenti efficienti. Il Recovery – ha sottolineato – dovrà sostenere alcuni “driver importanti” come l’export che è sempre stato “motore fondamentale” dell’economia italiana ed è alimentato dalla qualità del Made in Italy, “un fattore di resilienza fondamentale per il nostro Paese”.

“Gli imprenditori italiani sono graditi al pubblico, in particolare in Asia, ha sottolineato il Presidente di SACE, ricordando che “l’export da solo non basterà, serviranno politiche economiche espansive, l’attuazione del Next Generation EU e l’agenda verde”.

“Ci aspettiamo una crescita globale che potrebbe diventare abbastanza robusta, con investimenti efficienti e incentivi all’occupazione e con la consapevolezza che la liquidità emessa a livello europeo fa debito comune”. Lo ha affermato Rodolfo Errore, presidente Sace aprendo l’evento di presentazione della Risk Map 2021 di Sace.

“La sostenibilità sarà una priorità trasversale del G20 finanziario”, ha ricordato il Presidente di SACE, sottolineando che non è solo un fattore ambientale, ma anche sociale e politico. Le scelte politiche dovranno tendere ad uno sviluppo stabile, che garantisca inclusione sociale e riduzione delle disuguaglianze.

In questo contesto – ha sottolineato – SACE rappresenta “advisor istituzionale” che non si limita all’export ed al supporto alle imprese, ma si confronta con il contesto globale.

Nell’ambito del supporto alle imprese – ha affermato Errore – vi sono “spazi per la crescita” e la “sopravvivenza di lungo periodo deve essere una priorità”. “Senza un sostegno alle imprese i piani di ripartenza avrebbero un successo limitato”, ha sottolineato il Presidente di SACE, aggiungendo “ci troviamo in un momento fondamentale della storia del Paese, da come l’Italia aggancerà la ripresa, dagli investimenti che saranno fatti, dalle scelte che saranno prese, dipenderà il nostro futuro”.

“I piani di crescita dovranno essere un momento trasformativo, non solo un’opportunità finanziaria, ma un’occasione per rendere produttiva l’economia: la digitalizzazione, la transizione verde, la sanità, le infrastrutture, l’istruzione, l’equità sociale”, ha spiegato il Errore, affermando che “le imprese quindi possono guardare al 2021 con cauto ottimismo ma dovranno essere pronte a adeguare rapidamente le strategie di business in un contesto economico in continua evoluzione monitorando costantemente i mercati di interesse e valutando i canali esteri come un’opportunità di concreta ripartenza”.