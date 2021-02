Sace e Unicredit sostengono l’export di Sacmi in Ucraina

editato in: da

(Teleborsa) – Una commessa da 9,9 milioni di euro per ampliare un impianto industriale del settore ceramico in Ucraina fornito da un’importante azienda italiana, leader mondiale dell’impiantistica industriale. Questa è l’operazione recentemente finalizzata da SACE, UniCredit e SACMI in favore di Epicentr K, azienda ucraina attiva nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per il fai da te, mobili e articoli per la casa.

Il finanziamento a sostegno dell’export è stato concesso da UniCredit, con garanzia di SACE, alla controparte ucraina per l’acquisto della nuova linea di produzione realizzata da SACMI che permetterà di ampliare e aumentare la capacità produttiva degli impianti della Epicentr Ceramic Corporation, situati nella città di Kalynivka, che passerà così da 6 a 9 milioni di metri quadrati all’anno.



“Il successo di questo progetto – ha osservato il Presidente di SACMI Imola, Paolo Mongardi – è per la nostra azienda motivo di orgoglio duplice. Primo, la fornitura comprende l’innovativa tecnologia Continua+ che ci vede leader nel mondo nelle soluzioni per la produzione di grandi lastre ceramiche, le più valorizzate ed apprezzate dal mercato. Secondo, perché rappresenta un efficace esempio della capacità dell’Italia di ‘fare sistema’, attrezzando le migliori energie sul piano industriale, istituzionale e finanziario”.