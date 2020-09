SACE e Intesa Sp: finanziamento a Pianoforte Holding con Garanzia Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Pianoforte Holding, gruppo globale nato dall’unione di due eccellenze italiane come Yamamay (Inticom Spa) e Carpisa (Kuvera Spa), ha ottenuto da Intesa Sanpaolo, capofila di un pool di banche composto da UniCredit , Banco BPM , Monte dei Paschi di Siena, BNL e BPER Banca, un finanziamento di 55 milioni di euro, garantito in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. Il finanziamento, chiarisce la nota, “è finalizzato a garantire gli investimenti realizzati dall’azienda e a fornire il supporto necessario al business della Pianoforte Holding”.

Per Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE: “Attraverso questa operazione SACE sostiene, in sinergia con il sistema bancario, il business di due brand, come Carpisa e Yamamay, che rappresentano delle eccellenze italiane della distribuzione retail e che concorrono attivamente al successo del Made in Italy nel mondo. Con Garanzia Italia continuiamo ad affiancare imprese che contribuiscono attivamente alla crescita economica del Paese che, come il Gruppo Pianoforte, in questo momento particolarmente complesso, necessitano del giusto supporto per guardare con ottimismo al proprio domani”.

“Con l’avvenuta sottoscrizione ed erogazione del contratto di finanziamento ottenuto da un pool di banche, con Intesa Sanpaolo capofila, il Gruppo Pianoforte, con advisor Vitale&Co, ha concluso con soddisfazione l’iter dell’operazione finanziaria garantita da Sace nell’ambito dei provvedimenti previsti dal relativo decreto”, sottolinea Luciano Cimmino, Presidente di Pianoforte Holding. “Ne beneficiano i marchi Yamamay e Carpisa che intendono continuare a mantenere sul mercato l’attuale posizione di estrema visibilità, proseguendo nei programmi di sviluppo sostenibile per garantire livelli di eccellenza e sicurezza per tutti. Con determinazione ed una chiara visione del futuro, Yamamay e Carpisa puntano a trasformare in un’opportunità le difficoltà attuali causate dal virus nell’economia mondiale”.

Dichiara Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo: “Questa in favore di Pianoforte Holding garantita da SACE, è un’altra operazione realizzata nella provincia di Napoli e conferma la presenza concreta del nostro Gruppo a sostegno delle aziende di eccellenza che operano nel nostro territorio. Continuiamo a sostenere il tessuto imprenditoriale con tutte le misure messe a disposizione dal decreto liquidità. Basti pensare che la nostra Banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con SACE per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 e dalla conseguente assenza di fatturato”.

Dall’inizio dell’emergenza, precisa la nota, “Intesa Sanpaolo ha immediatamente messo in atto una serie di misure concrete per dare supporto alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni”.