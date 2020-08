SACE e Deutsche Bank al fianco di Astra Refrigeranti con Garanzia Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Astra Refrigeranti ha sottoscritto con Deutsche Bank un finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, garantito da SACE nell’ambito di Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente in poche ore.

Astra Refrigeranti, con sede a Novara, opera nella fornitura di scambiatori di calore e di soluzioni per contenitori in pressione. Fondata nel 1948 come semplice officina per la manutenzione di radiatori per automobili e camion, oggi Astra è attiva su tutte e tre le divisioni di prodotto del Gruppo Baglioni, leader mondiale nella produzione di recipienti a pressione in serie e su commessa con stabilimenti in Italia, Stati Uniti e Cina.

L’azienda, che si articola nelle divisioni Oil & Gas (recipienti a pressione e scambiatori di calore per il petrolchimico e il trattamento dei gas tecnici), SPV (serbatoi a pressione standard), SPE (apparecchiature a pressione per applicazioni industriali) vanta una consolidata presenza nei mercati nazionali e internazionali, principalmente in Europa, Nord America ed Estremo Oriente.

La liquidità ottenuta grazie al finanziamento garantito da SACE verrà destinata al supporto del capitale circolante e dei piani di investimento di Astra. L’operazione, inoltre, è finalizzata a sostenere i costi del personale dell’azienda, che ad oggi impiega 368 dipendenti.

“Siamo felici di aver sostenuto, insieme a Deutsche Bank, una delle principali realtà italiane nel mercato nazionale e internazionale degli scambiatori di calore, che fa parte oggi di un Gruppo industriale leader nel mondo nel suo settore – ha dichiarato Enrica Delgrosso, Responsabile Mid Corporate del Nord Ovest di SACE –. Con quest’operazione rafforziamo una relazione già consolidata con l’azienda, che in passato ha beneficiato del supporto di SACE, e confermiamo il nostro impegno al fianco delle imprese che affrontano le sfide imposte da questa delicata fase di ripartenza dell’economia nazionale e mondiale.”

“Siamo davvero felici ed onorati di aver chiuso la prima operazione SACE in Piemonte, sostenendo i piani di sviluppo e le esigenze di working capital di uno dei Gruppi storici della nostra Regione. – ha dichiarato Luca Cuntrò, Responsabile Regione Nord Ovest di Deutsche Bank – Con questa importante operazione, rafforziamo ulteriormente la nostra relazione con il Gruppo Baglioni e la nostra partnership con SACE, con la quale siamo già al lavoro su altri importanti deal”.