SACE e CRIBIS insieme per recupero dei crediti aziende all’estero

(Teleborsa) – SACE SRV, società del gruppo SACE specializzata nei servizi di recupero crediti all’estero, ha siglato un accordo di collaborazione con CRIBIS, società del Gruppo CRIF, finalizzato a supportare al meglio le aziende italiane nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali insoluti sui mercati internazionali.

Con questa partnership, CRIBIS promuoverà alle imprese clienti il servizio di recupero crediti esteri svolto da SACE SRV, beneficiando in maniera sinergica delle competenze e dell’esperienza della società all’estero, in particolare in geografie emergenti e complesse. Un aspetto, quest’ultimo, che potrà essere fondamentale per le stesse imprese, in una congiuntura globale particolarmente complicata a causa dell’emergenza Covid-19 e dei suoi impatti, economico-finanziari e commerciali.

“Siamo molto orgogliosi di proporre al mercato questa partnership con CRIBIS, per mettere a disposizione di un numero crescente di aziende italiane un’esperienza di oltre 40 anni nel recupero dei crediti sui principali mercati emergenti ed extraeuropei”, afferma

Valerio Ranciaro, Direttore Generale di SACE SRV, ricordando che “queste geografie hanno un grado di complessità tale da richiedere il supporto di un operatore altamente specializzato”. “Nell’ultimo anno s- ha aggiunto – siamo stati al fianco di oltre 30.000 aziende, recuperando 50 milioni di euro di crediti”.

Marco Preti, Amministratore Delegato di CRIBIS, parla di una “partnership molto importante”, che “aiuterà tante aziende a raggiungere i propri obiettivi”. “La gestione dei crediti – sottolinea – è un fattore molto importante per la crescita all’estero di un’azienda. Con la partnership con SACE pensiamo di aggiungere un tassello fondamentale alla nostra offerta per lo sviluppo dell’Export ed essere ancora più vicini ai nostri clienti””.