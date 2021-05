SACE è Best In Media Communication: un riconoscimento per ruolo strategico in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – SACE ottiene la certificazione Best in Media Communication per il secondo anno consecutivo, grazie al posizionamento reputazionale eccellente, al giudizio positivo dei giornalisti e alla capacità di comunicare in modo molto efficace l’immagine di un’azienda solida e innovativa, al fianco dell’Italia nell’emergenza sanitaria e come partner per l’export.

In qualche modo la certificazione è anche un riconoscimento dell’evoluzione dell’azienda, il cui mandato è stato molto ampliato nel corso di un anno complesso come il 2020, caratterizzato dallo scoppio della pandemia. Pur mantenendo fede alla vocazione di Export Credit Agency, SACE sta oggi ridefinendo il proprio ruolo per promuovere lo sviluppo del Sistema Italia. E certamente la comunicazione in questo contesto ha giocato una partita strategica.

BIC – Best In Media Communication, è il primo sistema integrato di misurazione e valorizzazione della comunicazione nei media che offre un percorso di audit e certificazione basato su criteri scientifici e oggettivi che ha previsto, nel caso di SACE, un’analisi sui circa 27mila articoli dalla stampa nazionale, locale e online, su oltre 140 comunicati stampa e sulle attività di comunicazione digitale sui canali social proprietari. In particolare, è stata premiata l’alta reputazione non solo sui media nazionali ma anche su quelli locali.