SACE, accordo con ACIMAC/AMAPLAST/UCIMA per potenziare export e internazionalizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – ACIMAC, AMAPLAST e UCIMA rafforzano i servizi e le opportunità per le aziende associate grazie ad un accordo con SACE, con lo scopo di supportare concretamente i processi di crescita delle imprese nel mercato domestico e internazionale. L’intesa vuole fornire con maggiore dinamicità alle aziende costruttrici di macchinari rappresentate dalle tre Associazioni servizi di assistenza per l’identificazione e lo sviluppo delle attività a supporto degli investimenti all’estero e delle esportazioni. L’accordo vuole infatti facilitare l’accesso all’ampia gamma di servizi e soluzioni di SACE a supporto della competitività delle aziende.

ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica), AMAPLAST (Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma) e UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) rappresentano infatti oltre 1.100 aziende dislocate su tutto il territorio nazionale che generano un fatturato complessivo di 15 miliardi di euro, realizzato per l’80% all’estero. Si tratta di tre settori industriali leader mondiali che attraverso gli strumenti messi a disposizione da SACE potranno ulteriormente rafforzare e accrescere la loro penetrazione internazionale.

In particolare, l’intesa si propone di sviluppare una collaborazione che si articola lungo tre direttrici: percorsi di promozione per far conoscere alle aziende l’ampia gamma di soluzioni e servizi offerti da SACE; assistenza alle aziende per l’accesso ai prodotti SACE attraverso il supporto dell’ufficio finanza delle Associazioni, organizzazione di eventi di filiera e di business matching. Un’ulteriore valorizzazione dei contenuti della collaborazione sarà infatti offerta mediante l’organizzazione di eventi di filiera e di business matching nei quali ACIMAC, AMAPLAST e UCIMA forniranno il proprio supporto e la propria assistenza alle imprese coinvolte negli incontri B2B, organizzati nell’ambito della operatività Push Strategy di SACE, il programma attraverso il quale vengono messe a disposizione di grandi buyer esteri importanti linee di credito con l’obiettivo di migliorare il posizionamento delle aziende italiane nelle catene di fornitura globale.

Inoltre, nell’ambito dell’accordo i partner si impegnano a partecipare a meeting incoming, webinar, workshop tecnici, convegni ed eventi preparatori a fiere di settore in Italia e all’estero, al fine di favorire attraverso un canale diretto la conoscenza dei prodotti SACE, come ad esempio le garanzie a copertura dei rischi commerciali, i servizi di factoring, di recupero crediti, di accesso al mercato creditizio e le garanzie green destinate ad agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale.

In considerazione della difficile congiuntura economica attuale, questa sinergia vuole diventare punto di riferimento per le aziende che esportano nel mondo e che vogliono crescere nei mercati esteri. A settembre un webinar presenterà nel dettaglio i servizi presenti nell’accordo.