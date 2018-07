SACBO ottiene il Bollino per l’Alternanza di Qualità 2018

editato in: da

(Teleborsa) – SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, ha ottenuto da Confindustria Bergamo il Bollino per l’Alternanza di Qualità, il prestigioso riconoscimento istituito, appunto, da Confindustria per premiare le imprese che si distinguono per la capacità di innescare collaborazioni virtuose con le scuole nel territorio nei programmi di Alternanza Scuola Lavoro.

A comunicare l’assegnazione del premio Cristina Bombassei, Vice Presidente di Confindustria Bergamo con delega all’Education, che per SACBO rappresenta un ulteriore attestato ottenuto grazie all’attività formativa di eccellenza condotta con gli Istituti Superiori del territorio.

LA MISSION – SACBO si è posta l’obiettivo di far conoscere agli studenti la complessità delle operazioni e dell’ambiente aeroportuale, a diretto contatto con un pubblico multietnico e multilingue, offrendo una straordinaria opportunità di mettere in pratica

le conoscenze linguistiche apprese durante l’anno scolastico, ma soprattutto di confrontarsi con culture e contesti altrimenti difficilmente riscontrabili nella quotidianità.

VIVERE L’AEROPORTO A 360 GRADI – Alla prima esperienza, che ha coinvolto 90 allievi nel 2017, ne sono seguite altre che ad oggi hanno portato il totale degli studenti partecipanti a 275. Tutti gli allievi sono stati seguiti da un tutor e hanno ricevuto una formazione propedeutica orientata a conoscere i meccanismi di funzionamento e le disposizioni normative che regolano il funzionamento dell’aeroporto in tutti i suoi aspetti operativi e di sicurezza.