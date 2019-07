SACBO-Intercultura, pronta Borsa di Studio per Australia

editato in: da

(Teleborsa) – Una borsa di studio interessante, che potrà essere rilasciata solo se in possesso di Boarding Pass che dimostri un viaggio eseguito da o per l’Aeroporto di Milano-Bergamo tra il 1° Gennaio e il 10 Novembre 2019. Un’iniziativa importante da parte di SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Milano-Bergamo, che investe nella formazione internazionale dei giovani studenti delle scuole secondarie di II grado. La Borsa di Studio sarà valida per un programma scolastico bimestrale in Australia, organizzato dall’Associazione Intercultura ONLUS, eretta in Ente Morale e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica.

I ragazzi che sceglieranno di cogliere questa sfida, dovranno dimostrare di essere meritevoli e motivati a cogliere l’opportunità di crescere umanamente e culturalmente a contatto con una realtà diversa, accolti da una famiglia ospitante in Australia e frequentando una scuola pubblica locale. L’obiettivo di SACBO è quella di sostenere i giovani viaggiatori, offrendo una concreta opportunità di sentirsi “cittadini del mondo” e a pensare al domani con fiducia. Intercultura, partner della Società, si occuperà di tutte le attività necessarie per individuare i candidati idonei e per prepararli prima della partenza e assisterli durante il soggiorno.

Al termine, Intercultura invierà una certificazione con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti. Gli studenti interessati a concorrere all’assegnazione potranno iscriversi alle selezioni dal 1° settembre al 10 novembre direttamente sul sito, seguendo le indicazioni riportate alla pagina http://www.intercultura.it/sacbo