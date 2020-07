SACBO, Bellingardi: “abbiamo una squadra motivata, coraggiosa. Insieme non tradiremo vostre aspettative”

editato in: da

(Teleborsa) – “Questa volta il mio saluto sarà un po’ diverso – così Emilio Bellingardi, Direttore Generale di SACBO in un messaggio in occasione dell’anniversario dei 50 anni dalla fondazione – di solito colgo l’occasione, quando parlo con la gente, per ricordare i grandi numeri, i risultati che soprattutto a mezza estate si profilano e che quindi determineranno il risultato di fine d’anno”.

“Questa volta tra l’altro cade proprio in un anniversario molto importante nella storia dell’azienda, sono 50 anni che vengono celebrati il 16 luglio, che è anche il giorno del mio compleanno, e questa volta dopo aver assistito, purtroppo a un’interruzione improvvisa, drammatica, che ha visto fermare la macchina come mai avremmo voluto, pur mantenendola ai minimi regimi, ci troviamo di fronte alla grande sfida di dover ricominciare a ricostruire tutto da capo. E’ una sfida difficile, credetemi, ancora piena di alcune incertezze” prosegue Bellingardi.

“Le uniche certezze che ho sono queste, so di avere a disposizione una squadra che mi ha aiutato, mi ha accompagnato in questi anni. Una squadra motivata, coraggiosa, capace ed insieme a loro sono certo che riusciremo a non tradire le vostre aspettative e a riportare la città all’Italia, all’Europa, le possibilità che questo aeroporto ha dato di tenere collegato un territorio che ha così bisogno, particolarmente in questo momento di essere un confine aperto per tutti. Auguri a SACBO, e auguri alla mia gente” ha concluso il Direttore Generale.