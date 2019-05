SACBO assegna 6 borse di studio estive per l’Irlanda

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo aver ottenuto per il secondo anno consecutivo il bollino di Confindustria per l’Alternanza Scuola Lavoro svolta all’Aeroporto di Milano Bergamo, il gruppo SACBO, rappresentato dalla società di gestione e dallala controllata società di handling BIS (BGY International Services) ha consegnato sei Borse di studio dell’Associazione Intercultura ad altrettanti giovani studenti bergamaschi, selezionati tra il centinaio di partecipanti al Progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017-2018 svolto in ambito aeroportuale e imperniato sull’attività di accoglienza dei passeggeri.

I sei studenti trascorreranno un periodo di quattro settimane, dal 21 luglio al 16 agosto, a Dublino in Irlanda ed effettueranno una visita al quartiere generale della Ryanair.