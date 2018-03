SACBO approva bilancio 2017. Utile netto a oltre 13 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – SACBO ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2017 insieme al bilancio consolidato, elaborato per la prima volta a seguito dello scorporo delle attività di handling avvenuto il primo gennaio 2017.

Il bilancio consolidato del gruppo che gestisce l’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio include il bilancio d’esercizio di SACBO S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L.

Il Gruppo conferma l’andamento positivo che caratterizza gli ultimi due decenni, elevando al nuovo massimo storico la quota annua dei ricavi e mantenendo l’utile netto al di sopra dei 13 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente.

Il risultato operativo è pari a 19,05 milioni, rispetto a 19,62 dell’esercizio precedente. La riduzione è interamente imputabile alla variazione degli oneri concessori a seguito dell’introduzione del nuovo meccanismo di regolamentazione tariffaria intervenuto a decorrere dal 1° luglio 2017. Il saldo delle componenti finanziarie è passato da -0,39 milioni a -0,37 milioni.

Il risultato ante imposte è di 18,68 milioni contro i 19,22 del 2016. Al netto delle imposte di competenza per 5,5 milioni, nel 2017 il Gruppo ha conseguito un utile di esercizio di 13,18 milioni (in riduzione di 0,7 % rispetto ai 13,27 milioni dell’esercizio precedente).

Il risultato netto della capogruppo SACBO S.p.A è risultato pari a 12,72 milioni che il CdA propone di destinare nella misura di 6,34 milioni (pari al 50% circa dell’utile, equivalente a 1,79 euro per azione) a titolo di dividendo e il restante (6,38 milioni) a riserva straordinaria.

L’attività svolta dal Gruppo ha generato ricavi per 138,44 milioni, in crescita di 13,27 milioni dell’esercizio precedente (+10,6%) chiuso con ricavi per 125,17 milioni. I ricavi derivanti dalla gestione tipicamente aeronautica sono risultati pari a 78,25 milioni (+12,9%), i ricavi derivanti dai servizi di assistenza passeggeri merci e vettori aerei sono risultati pari a 20,78 milioni (+10,4%), mentre quelli relativi alle attività commerciali non aviation sono stati pari a 36,39 milioni (+6,1%). La voce relativa a altri ricavi e proventi è passata da 2,73 milioni del 2016 a 3,01 milioni del bilancio 2017.

Nell’esaminare il bilancio di esercizio 2017, il presidente di SACBO, Roberto Bruni, ha sottolineato come il quadro della gestione sia rispondente al budget di previsione e rifletta il miglioramento delle voci più importanti, confermando la solidità patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Sul fronte degli investimenti, in aggiunta ai 171 milioni impegnati nel periodo 2013-2017, SACBO ha stanziato per il 2018 ulteriori 30 milioni, dei quali 12,9 dedicati alle infrastrutture di volo.

In particolare, il 2017 ha visto Milano Bergamo consolidare il terzo posto nella classifica degli aeroporti nazionali sia per numero passeggeri, con il superamento a fine dicembre della quota di 12 milioni, sia per quantità merci trasportate, che nel 2017 hanno raggiunto circa 126 mila tonnellate; l’approvazione in linea tecnica del PSA 2015/2030 (Piano di Sviluppo Aeroportuale); il completamento del primo anno di attività di BGY International Services, a cui sono stati assegnati i compiti di handler e la copertura dei servizi di assistenza ai passeggeri; la sottoscrizione del Contratto di Programma 2017/2020 tra ENAC e SACBO, che prevede un impegno di investimenti per circa 115 milioni di euro nell’arco del quadriennio; l’attivazione da parte di Ryanair dei voli in connessione che ha comportato l’upgrade della base di Milano Bergamo a hub low cost all’interno del network della compagnia aerea irlandese; l’entrata in vigore dei diritti aeroportuali regolamentati secondo la metodologia definita da ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti).