SACBO, accolta all’Aeroporto di Bergamo la statua pellegrina della Madonna di Loreto

(Teleborsa) – In occasione del Giubileo Lauretano, la statua pellegrina della Madonna di Loreto, trasportata da Malpensa a bordo di un Piper Seneca II dell’Aero Club Milano, è giunta nel suo viaggio itinerante all’aeroporto di Bergamo, dove è stata accolta in un hangar dal Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, che ha celebrato la S. Messa alla presenza delle autorità istituzionali e aeroportuali e una rappresentanza del personale Sacbo e di tutte le categorie degli operatori dello scalo.

Il programma giubilare, organizzato da Enac, Assaeroporti, Alitalia, gli aeroporti italiani, il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell’Aviazione Civile della Conferenza Episcopale Italiana e l’Aero Club d’Italia, – fa sapere Sacbo in una nota – prevede la permanenza della Madonna pellegrina all’aeroporto di Bergamo dal 17 al 27 settembre 2021.

Da Sabato 18 a Domenica 26 settembre, la statua pellegrina della Madonna di Loreto sarà nella cappella ipogea dell’aerostazione, accessibile dalle 7 alle 21 per la preghiera dei singoli fedeli e dei gruppi organizzati e per la partecipazione alle celebrazioni che scandiranno i giorni di permanenza della Venerata Immagine in aeroporto. Per tutto il periodo del Giubileo Lauretano i fedeli in preghiera nella cappella aeroportuale potranno ottenere l’indulgenza plenaria. Lunedì 27 settembre, alle ore 10:30, mons. Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza, celebrerà la S. Messa presso l’Aero Club Bergamo, da dove la statua pellegrina della Madonna di Loreto partirà per raggiungere l’aeroporto di Verona.

“La tappa della ‘Peregrinatio Mariae’ a Bergamo – ha commentato il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta – la comunità italiana più colpita dalla pandemia, ha un significato che va oltre al messaggio di pace e fratellanza che, nella metafora del volo, unisce i fedeli della Madonna di Loreto, i passeggeri e i lavoratori del trasporto aereo. È un forte auspicio di ripresa e di riconquista della consuetudine al viaggio. Tutto il settore dell’aviazione civile ha aderito con grande gioia e partecipazione al progetto cogliendo il significato autentico del Giubileo Lauretano. Siamo certi che anche nel periodo di permanenza a Bergamo l’iniziativa vedrà un’ampia partecipazione da parte dei fedeli che transitano e lavorano nell’aeroporto”.

“L’arrivo della statua pellegrina della Madonna di Loreto sulla pista di volo di Bergamo consente di rinnovare l’enorme senso di gratitudine rivolto a Papa Francesco dal mondo aeroportuale – ha sottolineato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo –. Il Giubileo Lauretano riflette un significato ancora più profondo all’aeroporto di Bergamo, ritrovatosi un anno fa nell’epicentro della pandemia e che ora, tornato alla sua dimensione di vita e attività lavorativa, per dieci giorni diventa parte della Santa Casa di Loreto. Questa tappa è occasione di riflessione su quanto importante sia il valore del viaggio e dell’incontro. Per questo motivo, in più siamo grati a Enac e Assaeroporti che, a seguito della proroga del Giubileo Lauretano concessa dal Pontefice, hanno programmato la ripresa del pellegrinaggio dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria”.