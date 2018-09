Sacal approva il bilancio d’esercizio 2017

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea della Sacal, societa` di gestione degli aeroporti calabresi, presieduta da Arturo De Felice, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017 che chiude con un utile di circa 50mila euro. Il documento contabile è stato votato a larga maggioranza, con il solo voto contrario del socio Lamezia Sviluppo Srl. Presenti e a favore tutti i soci pubblici – Comune di Lamezia Terme, Provincia di Catanzaro, Regione Calabria, Comune di Catanzaro, Camera di commercio di Catanzaro, Provincia di Cosenza e Corap – e i soci privati presenti – Aeroporti di Roma, Confindustria Catanzaro e Cosenza.

“L’assemblea – si legge in una nota – e` stata occasione anche per un franco ed aperto confronto sul ruolo centrale che Sacal ha assunto e continuera` a svolgere per promuovere lo sviluppo della Regione Calabria attraverso un’efficace e coordinata gestione del sistema aeroportuale calabrese, che vede in continua espansione lo Scalo Lametino ed in netto recupero quello di Reggio Calabria e di Crotone. Nel corso della stessa riunione assembleare, si e` ampiamente discusso della inderogabile necessita` di assumere le opportune determinazioni in merito alla realizzazione del nuovo Terminal di Lamezia Terme al fine di poter far fronte all’incremento del traffico passeggeri aumentato nel solo periodo gennaio – agosto 2018 del 6,15% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2017”.

L’assemblea di SACAL si è svolta all’indomani dell’annuncio dei nuovi collegamenti operati dagli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria. Al “Tito Minniti” Alitalia ha programmato quattro nuove rotte giornaliere con Roma e Milano. Al Sant’Anna, dal 1° aprile, Ryanair opererà un volo quotidiano con Bergamo, aprirà su Bologna e inserirà almeno una destinazione internazionale. Un eventuale accordo con la compagnia aerea irlandese per fare scalo a Reggio Calabria farebbe scattare un piano di investimenti che riguarderebbe innanzitutto la torre di controllo dello scalo.