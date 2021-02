Sabaf, risultati record nel trimestre. Titolo festeggia

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Sabaf, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,33%, forte della trimestrale da poco annunciata che ha svelato risultati record nel quarto trimestre.

Il periodo si è chiuso con ricavi pari a 59,5 milioni di euro, superiori del 46,2% rispetto ai 40,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2019. Si tratta di un risultato senza precedenti nella storia del Gruppo, al quale ha contribuito significativamente l’avvio delle forniture di

bruciatori su scala globale a clienti strategici e il cross-selling tra le divisioni gas ed elettronica. Sostanziale miglioramento della redditività: l’Ebitda è stato di 14,2 milioni di euro in crescita del 116% rispetto ai 6,6 milioni di euro del quarto trimestre 2019 (16,2% delle vendite). Il reddito operativo (EBIT) di 9,9 milioni di euro è superiore del 360,4% rispetto ai 2,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2019. Il risultato netto è stato di 9,7 milioni di euro più del 211,1% rispetto ai 3,1 milioni di euro del quarto trimestre 2019.

Per l’intero 2021, Sabaf ritiene di potere raggiungere ricavi superiori a 200 milioni di euro, in crescita di almeno l’8% rispetto al 2020 e si attende, inoltre, “che la diversificazione dell’offerta del Gruppo, la favorevole evoluzione dei prezzi di vendita e il pieno impiego della

capacità produttiva possano bilanciare l’incremento del costo delle materie prime e un eventuale andamento sfavorevole dei cambi, consentendo di mantenere una redditività operativa (Ebitda %) prossima al 20%”.



L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sabaf più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di breve periodo di Sabaf mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20,22 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 21,37.