Sabaf, ricavi in crescita nel 2019

(Teleborsa) – Il Gruppo Sabaf ha chiuso l’esercizio 2019 con ricavi pari a 155,9 milioni di euro, superiori del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2018 (-8,9% a parità di area di consolidamento).

L’Ebitda è stato di 27 milioni di euro (pari al 17,3% del fatturato), in flessione del 9,8%, l’Ebit ha raggiunto gli 11,9 milioni di euro (pari al 7,6% del fatturato) con un decremento del 27,5% e il risultato netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a 10,3 milioni di euro, inferiore del 34,1% rispetto al 2018.

Sempre nel 2019 la società ha generato un free cash flow per 28,9 milioni di euro (14,3 milioni di euro nel 2018, +102%).

Nel quarto trimestre ricavi a 40,7 milioni di euro (+12,3%); Ebitda a 6,6 milioni di euro (16,2% delle vendite, -6,5%); Ebit a 2,1 milioni di euro (-24,7%); risultato netto a 3,5 milioni di euro (+8%).

Outlook

Per l’intero 2020 il Gruppo stima di potere raggiungere vendite pari a 185 milioni di euro e una redditività operativa lorda (Ebitda) in netto miglioramento rispetto al 2019. Tali ipotesi – spiega la società – “considerano uno scenario macroeconomico non influenzato da eventi imprevedibili; qualora la situazione economica dovesse subire significative variazioni, i valori consuntivi potrebbero discostarsi dai dati previsionali”.