(Teleborsa) – Sabaf ha perfezionato l’acquisizione del 68,5% del capitale della società C.M.I., in esecuzione degli accordi presi lo scorso 1° luglio. Il Gruppo C.M.I. è uno dei principali player nella progettazione, produzione e vendita di cerniere per elettrodomestici (prevalentemente per lavastoviglie e forni) ed è attivo con unità produttive in Italia (Crespellano, BO) e in Polonia.