Sabaf continua il piano di buy back

editato in: da

(Teleborsa) – Sabaf, nel periodo compreso tra il 22 e il 26 ottobre 2018, ha acquistato n. 5.700 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,8328 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 78.847,12 euro.

A seguito di tali acquisti la società possiede, alla data del 26 ottobre 2018, un totale di n. 500.139 azioni proprie, pari al 4,336% del capitale sociale.

Nel frattempo a Piazza Affari si prospetta debole la giornata per il produttore mondiale di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas, che passa di mano con un calo dello 0,30%.