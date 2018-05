Sabaf, assemblea approva bilancio e nomina CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Sabaf ha deliberato l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 che si è chiuso con un utile netto di 8 milioni di euro, superiore del 225,2% rispetto ai 2,5 milioni di euro del 2016.

I soci hanno deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,55 euro per azione (dividendo lordo di 0,48 euro per azione distribuito nel 2017). La data di stacco della cedola è il 28 maggio 2018, la record date il 29 maggio 2018 e la data di pagamento è il 30 maggio 2018.

L’Assemblea ha provveduto inoltre alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, per il triennio 2018-2020. Sono stati confermati i consiglieri Giuseppe Saleri, Pietro Iotti, Gianluca Beschi, Renato Camodeca e Nicla Picchi, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Giuseppe Saleri S.a.p.A., ed Alessandro Potestà, eletto dalla lista presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A..

Entrano in Consiglio Daniela Toscani e Stefania Triva, elette dalla lista di presentata da Giuseppe Saleri S.a.p.A, e Claudio Bulgarelli, eletto dalla lista presentata da Fintel S.r.l.. Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020. I Sindaci effettivi sono Alessandra Tronconi (Presidente, eletta dalla lista presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A.), Luisa Anselmi e Mauro Vivenzi, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Giuseppe Saleri S.a.p.A..