S7 Airlines, nuovo volo diretto Pisa-San Pietroburgo

(Teleborsa) – S7 airlines, membro dell’alleanza oneworld, aggiunge il nuovo volo diretto da Pisa a San Pietroburgo a partire dal 26 Marzo 2018 ed incrementa le frequenze per il collegamento sempre da Pisa per Mosca Domodedovo. I biglietti sono già in vendita con tariffe A/R a partire da 206 euro.

I voli saranno operati con moderni e confortevoli Airbus A319.

Il nuovo collegamento verrà operato nei giorni di Lunedì e Venerdì, con partenza da Pisa alle ore 11:50 ed arrivo a San Pietroburgo – Aeroporto di Pulkovo alle 16:15 ora locale. Il volo di ritorno partirà da San Pietroburgo alle ore 08:15 con arrivo a Pisa alle ore 10:50.

A partire dal 28 aprile 2018, S7 offrirà ai passeggeri toscani la possibilità di raggiungere il proprio hub di Mosca Domodedovo ancora più facilmente operando ben quattro collegamenti settimanali: Pisa-Mosca Domodedovo (12.10 -16.50 Lunedi, mercoledì, giovedì e sabato), Mosca Domodedovo-Pisa (08.35-11.15 Lunedi, mercoledì, giovedì e sabato).