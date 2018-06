S7 Airlines, inaugurati voli Mosca-Olbia e Mosca-Cagliari

editato in: da

(Teleborsa) – Da Mosca a Olbia fino al 29 settembre con S7 Airlines. Un Airbus A320 collega così direttamente la capitale della Russia e il nord est della Sardegna con volo stagionale trisettimanale (martedì, giovedì e sabato) dall’aeroporto Domodedovo allo scalo aereo Costa Smeralda, dove il primo “320” è stato accolto, ieri sabato 2 giugno, dal tradizionale “Arc of Triumph” realizzato con getti d’acqua dai Vigili del Fuoco. Una cornice spettacolare per l’Airbus e i suoi 155 passeggeri ricevuti dallo staff Geasar, dal country Manager della compagnia S7 Airlines, Marzio Scamolla e da una delegazione del gruppo folk Olbiese nei caratteristici costumi sardi.

Un altro Airbus A320, sempre di S7 Airlines e proveniente da Mosca, è arrivato invece nel primo pomeriggio di oggi, domenica, all’aeroporto di Cagliari, con venti minuti d’anticipo rispetto al previsto. Il vettore è membro dell’alleanza internazionale Oneworld. E’ la prima volta che un vettore russo di linea atterra al “Mario Mameli” di Elmas

Anche a Cagliari calorosa accoglienza per i 152 passeggeri. Alla base della scaletta dell’Airbus A320 il benvenuto è¨stato dato da due donne del gruppo folcloristico Cagliari quartiere di Villanova. Il collegamento diretto da Cagliari per Mosca aeroporto Domodedovo è operato per la stagione estiva nei giorni di mercoledì e domenica.

“Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Olbia a S7 Airlines – aveva commentato in precedenza ad Olbia Mario Garau, Responsabile Sviluppo Itinerari di Geasar, società di gestione dell’aeroporto Costa Smeralda – e il nuovo collegamento arricchisce ulteriormente la nostra offerta per il mecato russo. Nella stagione 2018 prevediamo un traffico da/per la Russia di circa 20.000 passeggeri con un incremento del + 177% (+ 15.000 passeggeri) rispetto allo scorso anno”.

“I passeggeri originanti dalla Sardegna apprezzeranno i voli diretti per Mosca – ha da parte sua commentato Igor Veretennikov, Direttore commerciale del Gruppo S7 – da dove potranno continuare il loro viaggio attraverso una vasta rete di voli domestici e internazionali all’interno del network di S7 Airlines. I Turisti Europei potranno così visitare le due “Capitali” russe, Mosca e San Pietroburgo, in un unico viaggio, che potrà essere facilmente organizzato grazie alle comode coincidenze offerte appunto da S7 Airline”.