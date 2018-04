S.S. Lazio paga in borsa l’eliminazione dall’Europa League

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza decisamente negativa per il titolo della S.S. Lazio, che a Piazza affari presenta un decremento del 7,09% dopo l’eliminazione dall’Europa League. La partita contro il Salisburgo giocata ieri, 13 aprile 2018, ha visto la squadra biancoceleste incassare tre goal in pochi minuti, portando il risultato finale a 4 – 1 per la squadra austriaca.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di S.S. Lazio, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status tecnico di S.S. Lazio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,433 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,397. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,469.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)