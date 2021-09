Ryanair vola in Borsa dopo aver migliorato le previsioni sul traffico a lungo termine

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo Ryanair Holdings, che si attesta a 16,5, con un aumento del 7,42% sul London Stock Exchange, dopo aver migliorato le previsioni sul traffico a lungo termine. La compagnia aerea a basso costo irlandese si aspetta una crescita del traffico più rapida nei prossimi 5 anni e ha aumentato la previsione di crescita a 5 anni dal 33% al 50%. Di conseguenza, il traffico pre-Covid di Ryanair di 149 milioni dovrebbe crescere fino a superare i 225 milioni di passeggeri entro marzo 2026, ovvero 25 milioni di passeggeri all’anno. Il dato è superiore al precedente obiettivo di 200 milioni.

“Ryanair prevede di creare oltre 5.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di bordo e ingegneri nei prossimi 5 anni e il gruppo è entusiasta di aver aperto, all’inizio di questa settimana, un centro di formazione aeronautica da 50 milioni di euro a Dublino, con altri 2 centri di formazione di alta qualità programmato per Spagna e Polonia nei prossimi 5 anni”, ha commentato il CEO Michael O’Leary.



In assenza di sviluppi negativi di Covid e vaccinazioni che rimangono a oltre il 90% in tutta Europa, Ryanair ha affermato che acquisirà 210 aerei B737 Gamechanger nei prossimi 5 anni. “Questi velivoli offriranno i costi più bassi del settore, emissioni ridotte e consentiranno a Ryanair di accelerare la sua crescita post-Covid, poiché si aprono opportunità negli aeroporti primari e secondari di tutta Europa”, si legge in una nota.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 17,02 e successiva a quota 18,51. Supporto a 15,52.