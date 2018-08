Ryanair vola in Borsa dopo accordo con piloti

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti su Ryanair, che spicca il volo sulla Borsa di Londra con un guadagno del 6,54% a 14,01 euro e volimi di scambio sostenuti.



A dare linfa al titolo è il raggiunto accordo con i piloti irlandesi della compagnia. Un’intesa, quella trovata con il personale irlandese, da considerarsi una svolta perché ad essa il vettore vorrà fare riferimento per applicarne le condizioni in tutti i Paesi europei in cui ha le proprie basi operative.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 14,2 e successiva a quota 14,89. Supporto a 13,5.