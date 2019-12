Ryanair trasporterà oltre 11 milioni di passeggeri a Natale

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair trasporterà oltre 11 milioni di passeggeri nel periodo natalizio (tra l’11 Dicembre e l’8 Gennaio) superando il record del “traffico” di Natale dell’anno scorso del 10%.

Venerdì 20 Dicembre si classifica il giorno più intenso della compagnia durante le festività, con circa 500.000 clienti in viaggio su oltre 2.500 voli.

L’ultimo volo alla vigilia di Natale atterrerà alle 20:55, mentre non ci saranno collegamenti nel giorno di Natale (l’unico dell’anno in cui Ryanair non opera), prima della ripresa dei servizi il 26 dicembre.