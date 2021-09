Ryanair, stop a trattative con Boeing per nuovo ordine 737 MAX 10

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair – compagnia aerea a basso costo irlandese – ha annunciato di aver fermato le trattative con Boeing per un sostanzioso ordine di 737 MAX 10, in quanto le due società sono lontane da un accordo sul prezzo. Negli ultimi 10 mesi Ryanair e Boeing hanno portato avanti trattive per un maxi-ordine di aerei MAX 10, la variante più grande della famiglia MAX con 230 posti. Tuttavia, la scorsa settimana è diventato chiaro che il divario di prezzo tra le due società non poteva essere colmato e, di conseguenza, entrambe le parti hanno concordato di non perdere altro tempo in questi negoziati, spiega una nota della compagnia irlandese.

“Siamo delusi di non essere riusciti a raggiungere un accordo con Boeing su un ordine MAX 10 – ha commentato il CEO di Ryanair, Michael O’Leary – Tuttavia, Boeing ha una visione più ottimistica dei prezzi degli aerei rispetto a noi e abbiamo un track record disciplinato di non pagare prezzi elevati per gli aerei”.

“Abbiamo una pipeline di ordini più che sufficiente per consentirci di crescere fortemente nei prossimi 5 anni con una flotta di Boeing 737 che salirà a oltre 600 aeromobili e consentirà a Ryanair di capitalizzare le straordinarie opportunità di crescita che stanno emergendo in tutta Europa con il continente si riprende dalla pandemia di Covid”, ha aggiunto O’Leary. Il CEO ha anche sottolineato come nelle ultime settimane altri grandi clienti Boeing come Delta e Jet2 hanno effettuato nuovi ordini con Airbus, piuttosto che con Boeing.