Ryanair sblocca l’impasse e trova l’accordo con sindacato piloti irlandese

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha raggiunto l’accordo con i piloti irlandesi affiliati al sindacato FORSA. La notizia rimbalza da Dublino, dove le trattative avevano tenuto banco per settimane durante l’estate, vivendo una accelerazione dopo lo sciopero del 10 agosto scorso che ha coinvolto Irlanda, Svezia, Germania e Olanda, e comportato la cancellazione di 400 voli del network della compagnia irlandese.

L’accordo sembrava fatto venerdì scorso, ma il negoziato aveva subito uno stop improvviso, perché non tutti i punti oggetto di discussione erano stati condivisi.

Alla ripresa del confronto, Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi hanno trovato la quadra. L’intesa raggiunta in Irlanda è da considerarsi una svolta perché ad essa la compagnia vorrà fare riferimento per applicarne le condizioni in tutti i Paesi europei in cui ha le proprie basi operative.