Ryanair rafforza i collegamenti tra Italia e Ucraina

(Teleborsa) – Il vettore irlandese Ryanair ha scelto la vigilia di ferragosto per annunciare l’introduzione di nuovi collegamenti tra Italia e Ucraina. Due nuove rotte collegheranno Napoli con Kiev Boryspil (tre frequenze settimanali) e Pisa con Leopoli (due voli alla settimana).

Saranno attive dalla fine di marzo 2021, come parte dell’operativo Ryanair per l’estate 2021. Questi collegamenti si aggiungono alle rotte tra Italia e Ucraina (nuove ed in estensione) annunciate da Ryanair a luglio.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sulla rotta Italia – Ucraina include: 4 rotte da Milano Bergamo per: Kharkiv (2 voli a settimana), Odessa (2 voli a settimana), Kiev Boryspil (4 voli a settimana) e Leopoli (2 voli a settimana); 3 rotte da Roma Fiumicino per: Kiev Boryspil (5 voli a settimana), Leopoli (2 voli a settimana) e Odessa (2 voli a settimana); rotte da Bologna: Kiev Boryspil (3 voli a settimana), Odessa (2 voli a settimana) e Leopoli (2 voli a settimana); 1 rotta da Catania per: Kiev Boryspil (2 voli a settimana)