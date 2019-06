Ryanair prima compagnia europea a pubblicare le emissioni mensili di CO2

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair diventa la prima compagnia aerea europea a pubblicare le statistiche mensili sulle emissioni di CO2, che mostrano una media di 66g per passeggero/km nel mese di maggio 2019.

Rispetto alla media attuale di CO2 per pax/km di 67g all’anno, Ryanair si è impegnata a ridurre ulteriormente a meno di 60 g per persona/km entro il 2030. Ryanair ha ridotto le emissioni di CO2 per pax/km da 82g a 67g (-18%) nell’ultimo decennio, mentre i competitor risulta generino attualmente oltre 120g per pax/km.

L’impegno di Ryanair per l’ambiente include un investimento di oltre 20 miliardi di dollari in una flotta di 210 nuovi aeromobili “gamechanger” Boeing 737, che verranno consegnati tra il 2019 e il 2024 e saranno in grado di trasportare il 4% in più di passeggeri, ma con il 16% in meno di consumo di combustibile e il 40% in meno di emissioni sonore.