Ryanair prevede calo passeggeri causa lockdown

editato in: da

(Teleborsa) – Il prolungarsi delle misure restrittive adottate nei Paesi europei per fare fronte all’emergenza sanitaria ha indotto Ryanair a rivedere le stime sui passeggeri trasportati nell’esercizio in corso e che si chiuderà il 31 marzo prossimo. Pesa, in particolare, il lockdown in

Gran Bretagna, Irlanda e, tra gli altri, la Germania.

La previsione si abbassa da 35 milioni a una quota che oscilla tra 26 e 30 milioni di passeggeri. Nel mese di gennaio di quest’anno il numero dei passeggeri trasportati sarà inferiore a 1,25 milioni di passeggeri, con la rispettiva che la cifra mensile si attesti a mezzo miliare sia a febbraio che a marzo. Tuttavia – fa sapere Ryanair – questi cali non impatterà in modo significativi sulla perdita netta di esercizio.