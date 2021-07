Ryanair, presentato all’aeroporto di Milano Bergamo il nuovo boeing 737 “Gamechanger”

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha annunciato un’ulteriore crescita sulla propria base a Milano Bergamo – la più grande in Italia – con l’arrivo del nuovo aeromobile 737-8200 “Gamechanger” dal 20 luglio, che accrescerà la flotta Ryanair a Bergamo offrendo tariffe ancora più basse e voli più green per i viaggiatori italiani. “Si tratta di un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari che fornirà una maggiore connettività alla regione, svolgendo un ruolo chiave nella ripresa dei posti di lavoro e dell’economia locale mentre l’Italia emerge dalla pandemia di Covid”, si legge in una nota della compagnia aerea.

“In qualità di maggiore compagnia aerea italiana, siamo lieti di continuare a supportare la crescita regionale nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19 – ha dichiarato Eddie Wilson, CEO Ryanair – Con oltre 100 rotte, 600 voli settimanali e il nuovo aeromobile 737-8200 “Gamechanger”, Ryanair ricoprirà un ruolo cruciale nella ripartenza di Milano Bergamo questa estate. Questo incremento di capacità consentirà a Ryanair di aumentare il traffico di Milano Bergamo, offrendo tariffe ancora più basse e comfort, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale (-40% di emissioni sonore e -16% di Co2)”.