Ryanair posticipa a meta’ gennaio 2018 nuova policy su bagaglio a mano

(Teleborsa) – Posticipata al 15 gennaio 2018 l’entrata in vigore della nuova policy Ryanair relativa ai bagagli a mano, volta ad incoraggiare un numero maggiore di clienti ad acquistare il bagaglio registrato e ridurre il volume dei bagagli a mano. Il rinvio è stato deciso al fine di concedere ai clienti ulteriore tempo per adeguarsi ai cambiamenti, in particolare durante l’intenso periodo natalizio.

La nuova policy Ryanair relativa ai bagagli a mano include una riduzione delle tariffe per i bagagli registrati (da 35 euro a 25 euro).

Ryanair ha annunciato le seguenti modifiche alla policy relativa ai bagagli su tutti i voli:

Dal 6 settembre 2017:

– La tariffa per acquistare un bagaglio registrato è stata ridotta da 35 euro a 25 europer tutti i bagagli

– Il peso consentito del bagaglio registrato è stato aumentato da 15kg a 20kg per tutti i bagagli

Dal 15 gennaio 2018:

– Solamente i clienti che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario (tra cui le tariffe Plus, Flexi Plus e Family Plus) potranno imbarcare due bagagli a mano in cabina. L’Imbarco Prioritario può essere acquistato a soli 5 euro al momento della prenotazione, oppure aggiunto alla prenotazione al costo di 6 euro ed è acquistabile fino ad un’ora prima della partenza del volo.

– Tutti gli altri clienti (ad es. quelli senza Imbarco Prioritario) potranno trasportare in cabina il bagaglio a mano più piccolo mentre il più grande (trolley con ruote) sarà collocato gratuitamente in stiva al gate d’imbarco.

“Abbiamo posticipato al 15 gennaio 2018 l’entrata in vigore della nostra nuova policy sul bagaglio a mano per permettere ai nostri clienti di familiarizzare meglio con le modifiche che saranno apportate – ha dichiarato Kenny Jacobs, Direttore Marketing di Ryanair – . A partire da gennaio, i clienti che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno trasportare un solo bagaglio a mano piccolo, (il bagaglio a ruote più grande sarà collocato in stiva gratuitamente al gate d’imbarco) accelerando così le procedure di imbarco ed eliminando i ritardi dei voli.

Abbiamo già introdotto la prima fase della nuova policy bagagli che offre ai nostri clienti tariffe più basse per il bagaglio registrato, aumentandone del 33% il peso consentito. In questo modo si ridurrà il numero dei passeggeri che si presenterà al gate d’imbarco con due bagagli a mano, causa di ritardo dei voli.”