Ryanair, parte la trattativa con piloti. Accordo entro gennaio

(Teleborsa) – Ryanair punta ad arrivare a un accordo con i piloti italiani entro la fine del mese di gennaio

Dopo la dura battaglia tra Ryanair e i piloti che si è conclusa con l’azienda che ha deciso di riconoscere il sindacato, oggi 9 gennaio si è tenuto il primo incontro tra la rappresentanza dei Piloti dell’Associazione Nazionale Professionale dell’Aviazione Civile (ANPAC) e i vertici della compagnia low cost.

Un incontro “molto costruttivo”, come dichiarato dal segretario esecutivo dell’ANPAC, Stefano De Carlo. “Abbiamo presentato la nostra proposta per un contratto nazionale unico per tutti i piloti indipendentemente dalle basi in cui operano, con condizioni migliorative, ma sostenibili per il modello di business dell’azienda. La proposta è stata accolta in maniera costruttiva. Andrà approfondita. Ci rivedremo entro gennaio. Lo scopo – ha concluso De Carlo – è quello di avere condizioni contrattuali uniche per tutta l’Italia“.