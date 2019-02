Ryanair non teme l’Antitrust né la presenza di easyJet in Alitalia

editato in: da

(Teleborsa) – La multa comminata dall’Antitrust sulla policy dei bagagli a mano arma il fronte legale di Ryanair e il Chief commercial officer del vettore irlandese, David O’Brien, non usa mezzi termini per spiegare, nel corso di un incontro ristretto con i giornalisti a Milano, che il dispositivo tariffario introdotto per calmierare il trasporto del classico trolley non può definirsi pratica commerciale scorretta né ingannevole, dal momento che la nuova policy, in vigore dal 1° novembre 2018, è stata preceduta da una massiccia campagna di informazione e annunciata vie email ai passeggeri.

Nell’annunciare che farà appello, D’Brien ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 2014, ribadendo che in un bagaglio di cm 20 cm per 25 per 40 ci sia spazio sufficiente per trasportare il necessario e aggiungendo che il passeggero viene lasciato libero di scegliere cosa portare con sé e quale tariffa pagare.

Incalzato in merito al possibile ingresso di easyJet nell’azionariato della nuova Alitalia, O’Brien ritiene che il modello di business di Ryanair non potrà essere intaccato dall’attività di feederaggio della compagnia inglese.