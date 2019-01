Ryanair è stata nominata peggior compagnia per il sesto anno

editato in: da

I passeggeri britannici bocciano senza possibilità d’appello Ryanair, eleggendola per il sesto anno “peggior compagnia aerea a corto raggio del Regno Unito”.

Il dato è emerso da un sondaggio dell’azienda specializzata in ricerche per i consumatori “Which“, che per il sesto anno consecutivo vede Ryanair in cima alla hit parade delle compagnie meno amate dai viaggiatori. Ad indispettire particolarmente i clienti sono una lunga lista di pecche ed inadempienze attribuite alla celebre compagnia low cost irlandese, ovvero l’alto numero di voli cancellati, le lungaggini all’imbarco, la scomodità dei sedili, la scarsa qualità di cibo e bevande, la poca puntualità e l’ambiente in cabina non molto piacevole. A pesare come un macigno è poi la politica sui bagagli a mano: sottoposta a continui e insensati cambiamenti periodici, viene letta da molti come un chiaro tentativo di estorcere denaro extra ai passeggeri.

I primati poco lusinghieri conquistati da Ryanair non si esauriscono qui: il sondaggio la elegge infatti anche la compagnia con la quale la maggior parte dei consumatori, circa il 70% degli intervistati, si rifiuta di volare. Davanti ai risulati, però, i vertici dell’azienda di Dublino parlano di “sondaggio non rappresentativo e senza valore”, sottolineando come per il 2019 Ryanair abbia previsto di trasportare circa 141 milioni di passeggeri. Un numero incredibilmente alto, che pochissime altre compagnie nel mondo, anche più blasonate, possono vantare.



Ryanair non è comunque l’unica compagnia aerea a non soddisfare pienamente i consumatori per i servizi offerti. In fondo a questa speciale classifica troviamo anche Thomas Cook Airlines e Wizz Air, mentre la compagnia di bandiera del Regno Unito, la British Airways, deve accontentarsi di una 15esima piazza, addirittura alle spalle di EasyJet, che si è piazzata undicesima. Le sorprese arrivano invece dalle compagnie più amate: al primo posto c’è infatti la piccola Aurigny Air Service, azienda dell’Isole della Manica, che precede Swiss Airlines, Jet2 e KLM. Quasi sicuramente queste aziende non possono contare sullo stesso numero di passeggeri di Ryanair, ma riescono a garantire maggiore affidabilità e precisione ai clienti del colosso irlandese. E chissà che, spulciando questa classifica, a qualcuno non venga voglia di affidarsi ad una di loro.