(Teleborsa) – Carol Sharkey entra a far parte del senior management team di Ryanair, con la nomina di Chief Risk Officer. Carol, che attualmente ricopre il ruolo di Director of Safety and Security, sarà responsabile per la valutazione dei rischi legati alle operazioni di Ryanair e riporterà direttamente al CEO.

Carol lavora in Ryanair dal 1995 e ha precedentemente ricoperto ruoli in inflight, flight operations e negli ultimi anni ha supervisionato il dipartimento sicurezza voli.