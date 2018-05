Ryanair, nel 2017 aumento utili e passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Conti positivi per Ryanair, la principale compagnia aerea low cost in Europa. La società irlandese ha registrato nell’anno finanziario 2017 una crescita sia degli utili che dei passeggeri nonostante laumento del prezzo dei carburanti e la cancellazione di migliaia di voli.

Sale del 10% l’utile netto, attestato a 1,450 miliardi di euro (1,316 miliardi nell’anno passato). In crescita dell’8% i ricavi, che salgono a 7,151 milioni di euro dai 6,648 milioni dell’anno precedente

Cresce anche il numero di passeggeri della compagnia, dai 120 milioni del 2017 agli attuali 130,3 milioni, ossia il 9% in più. In media ciascun passeggero ha pagato un biglietto 39,4 euro, cioè il 3% in meno rispetto all’anno precedente.

Buon margine di crescita anche per l’utile per azione, salito a 1,20 euro rispetto ad 1,05 euro di un anno fa. Gli utenti hanno pagato anche il 13% in più per i servizi “accessori” offerti da Ryanair, ovvero quelli che permettono l’assegnazione del posto, l’imbarco prioritario e il noleggio di auto e camere d’albergo.

Spaventa il costo del carburante. L’aumento continuo dei prezzi fa prevedere, per l’anno finanziario in corso, una diminuzione degli utili tra 1,25 e 1,35 miliardi di euro.

Il risultato non soddisfa il mercati, con il titolo Ryanair che attualmente a Londra perde l’1,29%