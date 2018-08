Ryanair, l’ANPAC approva a larga maggioranza contratto piloti operanti in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera al contratto dei piloti Ryanair da parte dell’ANPAC – Associazione nazionale professionale dell’aviazione civile, che rappresenta la categoria in italia.

Il via libera è arrivato nella serata di ieri, 27 agosto 2018, “a larghissima maggioranza” e dopo 8 mesi di trattative da parte degli oltre 300 piloti associati.

“È un avvenimento storico”, afferma il sindacato dei piloti, in quanto il Contratto Collettivo di Lavoro di diritto italiano sottoscritto da ANPAC e valido per i Piloti dipendenti da Ryanair basati in Italia è “il primo Contratto collettivo di lavoro del personale navigante di Ryanair siglato in Europa”.

ANPAC esprime quindi “grande soddisfazione per il risultato ottenuto che dà maggiori tutele e garanzie, oltre che un congruo riconoscimento economico, ai Piloti Ryanair rendendo concreto il percorso di armonizzazione del vettore irlandese iniziato alla fine dello scorso anno”.

Dopo il riconoscimento delle rappresentanze sindacali, Ryanair finalmente riconosce ai propri dipendenti quanto previsto dalla normativa italiana in termini di TFR, attraverso l’introduzione di FONDAEREO quale fondo previdenziale complementare contrattuale, della contribuzione a SANIVOLO quale Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa, del pagamento dei contributi previdenziali e del riconoscimento pieno delle tutele sociali per maternità e paternità.

“Il percorso – si afferma – necessiterà comunque di ulteriori azioni sul piano fiscale che dovranno essere implementate nel breve termine, anche con l’intervento del Governo italiano” che prevede il versamento dei prelievi fiscali da parte Ryanair in Italia al contrario di quanto avviene oggi che prevede il versamento dei prelievi all’Irlanda.